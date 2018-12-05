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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Допит священників УПЦ МП. Український флот

      Випуск новин 212 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску за 5 грудня станом на 22:00 – 5 грудня СБУ викликало на допит 12 священиків московського патріархату у рамках кримінальних проваджень про державну зраду та розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Після агресії Росії у Керченській протоці українське військове командування заговорило про те, що є стратегія розвитку МВС, а також величезні перспективи.

      Також у випуску:

      Через збій на сайті "Укрзалізниці" квитки деяких пасажирів були анульовані.

      Президент України назвав точну дату, коли відбудеться Об'єднавчий собор, на якому оберуть предстоятеля Української помісної церкви та затвердять її статут.

       

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Новини України СБУ УПЦ МП Рівне Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 5 грудня
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