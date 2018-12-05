Підсумковий випуск новин за 22:00: Допит священників УПЦ МП. Український флот

У підсумковому випуску за 5 грудня станом на 22:00 – 5 грудня СБУ викликало на допит 12 священиків московського патріархату у рамках кримінальних проваджень про державну зраду та розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Після агресії Росії у Керченській протоці українське військове командування заговорило про те, що є стратегія розвитку МВС, а також величезні перспективи.

Також у випуску: Через збій на сайті "Укрзалізниці" квитки деяких пасажирів були анульовані. Президент України назвав точну дату, коли відбудеться Об'єднавчий собор, на якому оберуть предстоятеля Української помісної церкви та затвердять її статут.