Итоговый выпуск новостей за 22:00: Годовщина разгона студентов. Заседание по делу Гандзюк

В итоговом выпуске за 30 ноября по состоянию на 22:00 – 1 декабря пройдет ровно пять лет со времени первого разгона студентов на Евромайдан. Ни одного приговора для виновников тех кровавых событий до сих пор не вынесли. В Херсоне заслушали всех свидетелей по делу убитой активистки Екатерины Гандзюк. В городе завершилось заседание следственной комиссии, созданной парламентом для расследования.

Также в выпуске: СБУ проводит обыски у настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла, который присягнул на верность русской церкви. Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет.