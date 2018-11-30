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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Годовщина разгона студентов. Заседание по делу Гандзюк

      Выпуск новостей 23 Читати новину українською

      В итоговом выпуске за 30 ноября по состоянию на 22:00 – 1 декабря пройдет ровно пять лет со времени первого разгона студентов на Евромайдан. Ни одного приговора для виновников тех кровавых событий до сих пор не вынесли. В Херсоне заслушали всех свидетелей по делу убитой активистки Екатерины Гандзюк. В городе завершилось заседание следственной комиссии, созданной парламентом для расследования.

      Также в выпуске:

      СБУ проводит обыски у настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла, который присягнул на верность русской церкви.

      Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет.

      Теги: Екатерина Гандзюк Евромайдан Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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