Итоговый выпуск новостей за 22:00: Голодовка Клиха. Освобождение политзаключенных
В итоговом выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 22:00 – украинский политзаключенный Станислав Клих объявил голодовку. Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур. 60 заключенных украинцев, отбывавших наказание на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, отпустили на подконтрольную территорию Украины.
Также в выпуске:
В прифронтовом Мариуполе отметили День морской пехоты.
В Украине официально стартовала избирательная кампания. От 24 мая можно регистрироваться партиям и претендентам на мажоритарные округа.
Российские паспорта, которые Кремль победно обещал раздать жителям так называемых Л / ДНР, оказались фикцией.
Источник: 24 канал
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