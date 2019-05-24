Итоговый выпуск новостей за 22:00: Голодовка Клиха. Освобождение политзаключенных

В итоговом выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 22:00 – украинский политзаключенный Станислав Клих объявил голодовку. Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур. 60 заключенных украинцев, отбывавших наказание на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, отпустили на подконтрольную территорию Украины.

Также в выпуске: В прифронтовом Мариуполе отметили День морской пехоты. В Украине официально стартовала избирательная кампания. От 24 мая можно регистрироваться партиям и претендентам на мажоритарные округа. Российские паспорта, которые Кремль победно обещал раздать жителям так называемых Л / ДНР, оказались фикцией.

Источник: 24 канал