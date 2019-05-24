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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Голодування Клиха. Звільнення політв'язнів

      Випуск новин 40 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 24 травня станом на 22:00 – український політв'язень Станіслав Клих оголосив голодування. Про це повідомила російська правозахисниця Тетяна Щур. 60 ув'язнених українців, які відбували покарання на окупованих територіях Донеччини та Луганщини, відпустили на підконтрольну територію України.

      Також у випуску:

      У прифронтовому Маріуполі відзначили День морської піхоти.

      В Україні офіційно стартувала виборча кампанія. Від 24 травня можна реєструватися партіям і претендентам на мажоритарні округи.

      Російські паспорти, які Кремль переможно обіцяв роздати жителям так званих Л/ДНР, виявилися фікцією.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Україна – Росія Випуск новин Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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