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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Хищения в "Укроборонпроме". Смягчение Мангеру

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 4 января по состоянию на 22:00 – появился новый выпуск расследований от журналистов Bihus.Info о хищениях в "Укроборонпроме". Чистая прибыль "мальчиков и папы" составлял 300 тысяч долларов, еще 10 откатили Букину. Подозреваемый по делу убитой активистки Гандзюк Владислав Мангер может снять браслет и уехать за границу, потому что суд смягчил ему меру пресечения.

      Также в выпуске:

      Украинских чиновников больше не будут наказывать за незаконное обогащение.

      Ровно 100 дней украинские моряки находятся в русском плену.

      Андрей Садовый подал в Центризбирком заявление об отзыве своей кандидатуры.

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      Теги: Владислав Мангер Дело Екатерины Гандзюк Расследования Коррупционные схемы в Укроборонпроме Коррупция Выпуск новостей
      Источник: 24 Канал
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