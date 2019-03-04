Итоговый выпуск новостей за 22:00: Хищения в "Укроборонпроме". Смягчение Мангеру
В итоговом выпуске новостей за 4 января по состоянию на 22:00 – появился новый выпуск расследований от журналистов Bihus.Info о хищениях в "Укроборонпроме". Чистая прибыль "мальчиков и папы" составлял 300 тысяч долларов, еще 10 откатили Букину. Подозреваемый по делу убитой активистки Гандзюк Владислав Мангер может снять браслет и уехать за границу, потому что суд смягчил ему меру пресечения.
Также в выпуске:
Украинских чиновников больше не будут наказывать за незаконное обогащение.
Ровно 100 дней украинские моряки находятся в русском плену.
Андрей Садовый подал в Центризбирком заявление об отзыве своей кандидатуры.
Источник: 24 Канал
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