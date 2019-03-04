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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Розкрадання в "Укроборонпромі". Пом'якшення Мангеру

      Випуск новин 47 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 4 січня станом на 22:00 – з'явився новий випуск розслідувань від журналістів Bihus.Info про розкрадання в "Укроборонпромі". Чистий прибуток "хлопчиків і тата" складав 300 тисяч доларів, ще 10 відкатили Букіну. Підозрюваний у справі вбитої активістки Гандзюк Владислав Мангер може зняти електронний браслет і виїхати за кордон, бо суд пом'якшив йому запобіжний захід.

      Також у випуску:

      Українських чиновників більше не каратимуть за незаконне збагачення.

      Рівно 100 днів українські моряки перебувають у російському полоні.

      Андрій Садовий подав до Центрвиборчкому заяву про відкликання своєї кандидатури.

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      Теги: Корупційні схеми в Укроборонпромі Випуск новин Корупція Розслідування Владислав Мангер Справа Катерини Гандзюк
      Джерело: 24 Канал
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