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      ДЕЛО САДОВОГО ЕЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
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      ДЕЛО САДОВОГО ЕЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Иск против Дубинского. Подводное судно с кокаином

      Выпуск новостей 39 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 28 ноября по состоянию на 22:00 – Национальный банк Украины подает в суд на нардепа Александра Дубинского за клевету. Правоохранители Испании достали из океана 22-метровую субмарину, полностью набитую наркотиками.

      Также в выпуске:

      Правоохранители вручили подозрение так называемому "крестному отцу Одесской мафии" Вадиму Альперину.

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      Албанию всколыхнуло еще одно мощное землетрясение магнитудой 5,6.

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      Пиар ради "лайков"? Все, что стоит знать о деле об угрозах Зеленскому
      28 ноября
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      Теги: Новости Украины Олександр Дубинский Слуга народа Выпуск новостей
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