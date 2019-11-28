Итоговый выпуск новостей за 22:00: Иск против Дубинского. Подводное судно с кокаином

В итоговом выпуске новостей за 28 ноября по состоянию на 22:00 – Национальный банк Украины подает в суд на нардепа Александра Дубинского за клевету. Правоохранители Испании достали из океана 22-метровую субмарину, полностью набитую наркотиками.

Также в выпуске: Правоохранители вручили подозрение так называемому "крестному отцу Одесской мафии" Вадиму Альперину. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Албанию всколыхнуло еще одно мощное землетрясение магнитудой 5,6. Во всеукраинский прокат выходит лента польского режиссера Агнешки Холланд "Цена правды" о Голодоморе.