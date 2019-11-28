Итоговый выпуск новостей за 22:00: Иск против Дубинского. Подводное судно с кокаином
В итоговом выпуске новостей за 28 ноября по состоянию на 22:00 – Национальный банк Украины подает в суд на нардепа Александра Дубинского за клевету. Правоохранители Испании достали из океана 22-метровую субмарину, полностью набитую наркотиками.
Также в выпуске:
Правоохранители вручили подозрение так называемому "крестному отцу Одесской мафии" Вадиму Альперину.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Албанию всколыхнуло еще одно мощное землетрясение магнитудой 5,6.
Во всеукраинский прокат выходит лента польского режиссера Агнешки Холланд "Цена правды" о Голодоморе.
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