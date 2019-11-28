Підсумковий випуск новин за 22:00: Позов проти Дубінського. Підводне судно з кокаїном

У підсумковому випуску новин за 28 листопада станом на 22:00 – Національний банк України подає до суду на нардепа Олександра Дубінського за наклеп. Правоохоронці Іспанії витягли з океану 22-метрову субмарину вщент набиту наркотиками.

Також у випуску: Правоохоронці вручили підозру так званому "хрещеному батьку Одеської мафії" Вадиму Альперіну. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Албанію сколихнув ще один потужний землетрус магнітудою 5,6. У всеукраїнський прокат виходить стрічка польської режисерки Агнєшки Холланд "Ціна правди" про Голодомор.