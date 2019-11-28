Підсумковий випуск новин за 22:00: Позов проти Дубінського. Підводне судно з кокаїном
У підсумковому випуску новин за 28 листопада станом на 22:00 – Національний банк України подає до суду на нардепа Олександра Дубінського за наклеп. Правоохоронці Іспанії витягли з океану 22-метрову субмарину вщент набиту наркотиками.
Також у випуску:
Правоохоронці вручили підозру так званому "хрещеному батьку Одеської мафії" Вадиму Альперіну.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.
Албанію сколихнув ще один потужний землетрус магнітудою 5,6.
У всеукраїнський прокат виходить стрічка польської режисерки Агнєшки Холланд "Ціна правди" про Голодомор.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
"МанЮнайтед" сенсаційно програв "Астані" та інші результати Ліги Європи: відеосьогодні , 00:26
-
"Динамо" поступилося "Мальме": 7 голів, вилучення та переможний гол в компенсований час – відеосьогодні , 00:09
-
Головні новини 28 листопада: обшуки у Звіробій, відставка Зеркаль та новий рейтинг Зеленського28 листопада , 22:30
Коментарі