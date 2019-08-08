Итоговый выпуск новостей за 22:00: Легализация казино. Расследование "Роттердам+"

В итоговом выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 22:00 – "Вы инвестируете, а я защищаю, вместе будем расти", – такие обещания президент Украины Владимир Зеленский дал турецким предпринимателям во время выступления на бизнес-форуме в Стамбуле. И заявил, что хочет легализовать азартные игры. НАБУ объявило о подозрениях шести причастным в схеме "Роттердам+".

Также в выпуске: Турцию всколыхнуло землетрясение: десятки раненых. В России заблокировали счета фонда борьбы с коррупцией. Фигурант дела "Роттердам+" Дмитрий Вовк отреагировал на обвинения.

Источник: 24 канал