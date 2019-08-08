Підсумковий випуск новин за 22:00: Легалізація казино. Розслідування "Роттердам+"
У підсумковому випуску новин за 8 серпня станом на 22:00 – "Ви інвестуєте, а я захищаю, разом зростатимемо", – такі обіцянки президент України Володимир Зеленський дав турецьким підприємцям під час виступу на бізнес-форумі у Стамбулі. І заявив, що хоче легалізувати азартні ігри. НАБУ оголосило про підозри шести причетним у схемі "Роттердам+".
Також у випуску:
Туреччину сколихнув землетрус: десятки поранених.
У Росії заблокували рахунки фонду боротьби з корупцією.
Фігурант справи "Роттердам+" Дмитро Вовк відреагував на звинувачення.
Джерело: 24 канал
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