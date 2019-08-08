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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦІЇ АТАМБАЄВА РИНОК ЗЕМЛІ
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Легалізація казино. Розслідування "Роттердам+"

      Випуск новин 45

      У підсумковому випуску новин за 8 серпня станом на 22:00 – "Ви інвестуєте, а я захищаю, разом зростатимемо", – такі обіцянки президент України Володимир Зеленський дав турецьким підприємцям під час виступу на бізнес-форумі у Стамбулі. І заявив, що хоче легалізувати азартні ігри. НАБУ оголосило про підозри шести причетним у схемі "Роттердам+".

      Також у випуску:

      Туреччину сколихнув землетрус: десятки поранених.

      У Росії заблокували рахунки фонду боротьби з корупцією.

      Фігурант справи "Роттердам+" Дмитро Вовк відреагував на звинувачення.

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      Теги: Новини України Випуск новин НАБУ Володимир Зеленський Азартні ігри
      Джерело: 24 канал
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