Итоговый выпуск новостей за 22:00: Львовская пропагандистка в России. Подозрения НАБУ
В итоговом выпуске новостей за 17 января по состоянию на 22:00 – пророссийскую пропагандистку Елену Бойко вытурили из Российской Федерации, где она пробыла три года. Официальная причина - нарушение миграционного законодательства. Национальное антикоррупционное бюро разоблачило группу из 7 человек, которая закупала оборудование по завышенным ценам.
Также в выпуске:
В книжном магазине Верховной Рады Украины можно купить книгу экс-боевика "ДНР".
НБУ обнародовал списки незаконных пунктов обмена валют.
Конституционный суд Польши признал неконституционными положения обновленного Закона об Институте национальной памяти с определениями "Украинские националисты" и "Восточная Малопольша".
Источник: 24 канал
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