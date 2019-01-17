Підсумковий випуск новин за 22:00: Львівська пропагандистка в Росії. Підозри НАБУ
У підсумковому випуску новин за 17 січня станом на 22:00 – проросійську пропагандистку Олену Бойко витурили з Російської Федерації, де вона пробула три роки. Офіційна причина – порушення міграційного законодавства. Національне антикорупційне бюро викрило групу з 7 осіб, яка закуповувала обладнання за завищеними цінами.
Також у випуску:
У книжковому магазині Верховної Ради України можна купити книгу екс-бойовика "ДНР".
НБУ оприлюднив списки незаконних пунктів обміну валют.
Конституційний суд Польщі визнав неконституційними положення оновленого Закону про Інститут національної пам’яті із визначеннями "українські націоналісти" та "Східна Малопольща".
Джерело: 24 канал
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