Итоговый выпуск новостей за 22:00: Мера пресечения Гладковскому. Гибель на фронте

В итоговом выпуске новостей за 18 октября по состоянию на 22:00 – до 8 лет лишения свободы. Такой тюремный срок грозит Олегу Гладковскому. Сегодня детективы НАБУ вручили ему подозрение и в эти минуты Печерский суд столицы выбирает Гладковскому меру пресечения. У Авдеевки вражеский снайпер оборвал жизнь украинского воина Юрия Громовича. Харьковчанин пошел на войну в 2014 году.

Также в выпуске: Рада приняла проект бюджета-2020 в первом чтении. В Запорожье неизвестные взорвали банкомат и вынесли оттуда большую сумму денег. Пятый день протестов в Каталонии: демонстранты заблокировали Барселону.