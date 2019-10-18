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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Мера пресечения Гладковскому. Гибель на фронте

      Выпуск новостей 30 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 18 октября по состоянию на 22:00 – до 8 лет лишения свободы. Такой тюремный срок грозит Олегу Гладковскому. Сегодня детективы НАБУ вручили ему подозрение и в эти минуты Печерский суд столицы выбирает Гладковскому меру пресечения. У Авдеевки вражеский снайпер оборвал жизнь украинского воина Юрия Громовича. Харьковчанин пошел на войну в 2014 году.

      Также в выпуске:

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      Теги: Новости Украины Жертвы Олег Гладковский Война на Донбассе Выпуск новостей
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