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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Запобіжний захід Гладковському. Загибель на фронті

      Випуск новин 128 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 18 жовтня станом на 22:00 – до 8 років позбавлення волі. Такий тюремний строк загрожує Олегу Гладковському. Сьогодні детективи НАБУ вручили йому підозру і в ці хвилини печерський суд столиці обирає Гладковському запобіжний захід. Біля Авдіївки ворожий снайпер обірвав життя українського воїна Юрія Громовича. Харків'янин пішов на війну в 2014 році.

      Також у випуску:

      Рада ухвалила проєкт бюджету-2020 у першому читанні.

      В Запоріжжі невідомі підірвали банкомат і винесли звідти чималу суму грошей.

      П'ятий день протестів у Каталонії: демонстранти заблокували Барселону.

       

      blog_ava
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      18 жовтня
      4988
      Теги: Новини України Випуск новин Війна на Донбасі Олег Гладковський Жертви
      Коментарі
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