Підсумковий випуск новин за 22:00: Запобіжний захід Гладковському. Загибель на фронті

У підсумковому випуску новин за 18 жовтня станом на 22:00 – до 8 років позбавлення волі. Такий тюремний строк загрожує Олегу Гладковському. Сьогодні детективи НАБУ вручили йому підозру і в ці хвилини печерський суд столиці обирає Гладковському запобіжний захід. Біля Авдіївки ворожий снайпер обірвав життя українського воїна Юрія Громовича. Харків'янин пішов на війну в 2014 році.

Також у випуску: Рада ухвалила проєкт бюджету-2020 у першому читанні. В Запоріжжі невідомі підірвали банкомат і винесли звідти чималу суму грошей. П'ятий день протестів у Каталонії: демонстранти заблокували Барселону.