Итоговый выпуск новостей за 22:00: Монетизация субсидий. Война Тимошенко и Порошенко
В итоговом выпуске новостей за 21 февраля по состоянию на 22:00 – в марте 2019 года украинцы впервые получат субсидии "живыми" деньгами. СБУ проводит обыски у работников штаба лидера "Батькивщины", а полиция задерживает агитаторов за действующего президента Петра Порошенко.
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