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      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Монетизация субсидий. Война Тимошенко и Порошенко

      Выпуск новостей 42 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 21 февраля по состоянию на 22:00 – в марте 2019 года украинцы впервые получат субсидии "живыми" деньгами. СБУ проводит обыски у работников штаба лидера "Батькивщины", а полиция задерживает агитаторов за действующего президента Петра Порошенко.

      Также в выпуске:

      За проведением президентских выборов в Украине будут наблюдать 139 общественных организаций.

      Отцу убитой активистки Екатерины Гандзюк угрожают.

      Одиозного приверженца "русского мира" Виктора Марченко назначили председателем окружной избирательной комиссии в Днепре.

      Перед тем, как сбежать в Ростов в 2014 году, Виктор Янукович подписал соглашение с лидерами оппозиции. Журналисты 24 канала выяснили, какие пункты он хотел выбросить из документа и в каком настроении его подписывал.

      blog_ava
      Пройдет ли Порошенко во второй тур выборов: ответ эксперта
      21 февраля
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      Теги: Субсидии Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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