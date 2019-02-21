Итоговый выпуск новостей за 22:00: Монетизация субсидий. Война Тимошенко и Порошенко

В итоговом выпуске новостей за 21 февраля по состоянию на 22:00 – в марте 2019 года украинцы впервые получат субсидии "живыми" деньгами. СБУ проводит обыски у работников штаба лидера "Батькивщины", а полиция задерживает агитаторов за действующего президента Петра Порошенко.

Также в выпуске: За проведением президентских выборов в Украине будут наблюдать 139 общественных организаций. Отцу убитой активистки Екатерины Гандзюк угрожают. Одиозного приверженца "русского мира" Виктора Марченко назначили председателем окружной избирательной комиссии в Днепре. Перед тем, как сбежать в Ростов в 2014 году, Виктор Янукович подписал соглашение с лидерами оппозиции. Журналисты 24 канала выяснили, какие пункты он хотел выбросить из документа и в каком настроении его подписывал.