Підсумковий випуск новин за 22:00: Монетизація субсидій. Війна Тимошенко і Порошенка
У підсумковому випуску новин за 21 лютого станом на 22:00 – у березні 2019 року українці вперше отримають субсидії "живими" грошима. СБУ проводить обшуки у працівників штабу лідерки "Батьківщини", а поліція затримує агітаторів за чинного президента Петра Порошенка.
Також у випуску:
За проведенням президентських виборів в Україні спостерігатимуть 139 громадських організацій.
Батькові вбитої активістки Катерини Гандзюк погрожують.
Одіозного прихильника "русского мира" Віктора Марченка призначили головою окружної виборчої комісії у Дніпрі.
Перед тим, як втекти до Ростова у 2014 році, Віктор Янукович підписав угоду з лідерами опозиції. Журналісти 24 каналу з'ясували, які пункти він хотів викинути з документа та в якому настрої його підписував.
Джерело: 24 канал
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