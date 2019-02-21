Підсумковий випуск новин за 22:00: Монетизація субсидій. Війна Тимошенко і Порошенка

У підсумковому випуску новин за 21 лютого станом на 22:00 – у березні 2019 року українці вперше отримають субсидії "живими" грошима. СБУ проводить обшуки у працівників штабу лідерки "Батьківщини", а поліція затримує агітаторів за чинного президента Петра Порошенка.

Також у випуску: За проведенням президентських виборів в Україні спостерігатимуть 139 громадських організацій. Батькові вбитої активістки Катерини Гандзюк погрожують. Одіозного прихильника "русского мира" Віктора Марченка призначили головою окружної виборчої комісії у Дніпрі. Перед тим, як втекти до Ростова у 2014 році, Віктор Янукович підписав угоду з лідерами опозиції. Журналісти 24 каналу з'ясували, які пункти він хотів викинути з документа та в якому настрої його підписував.