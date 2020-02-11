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      АНДРЕЙ ЕРМАК АНДРЕЙ БОГДАН КОРОНАВИРУС 2020 ОСКАР 2020
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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Новое назначение Зеленского. Визит Ахметова в НАБУ

      Выпуск новостей 51 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 11 февраля по состоянию на 22:00 – Президент Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана, который еще недавно считался одним из самых влиятельных лиц страны. На этом посту его сменил бывший юрист и кинопродюсер Андрей Ермак. Украинский олигарх Ринат Ахметов приезжал в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

      Также в выпуске:

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      Молодой человек, который поджег машину львовской журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук, получил за это 5 тысяч гривен.

      Грузинские спасатели нашли в горах тело украинца, который поехал кататься на лыжах и погиб.

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      11 февраля
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский НАБУ Ринат Ахметов Выпуск новостей
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