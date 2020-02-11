Итоговый выпуск новостей за 22:00: Новое назначение Зеленского. Визит Ахметова в НАБУ

В итоговом выпуске новостей за 11 февраля по состоянию на 22:00 – Президент Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана, который еще недавно считался одним из самых влиятельных лиц страны. На этом посту его сменил бывший юрист и кинопродюсер Андрей Ермак. Украинский олигарх Ринат Ахметов приезжал в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Также в выпуске: Сегодня оперативники СБУ проверили должностных лиц предприятия "Киевметрострой", а также обыскали отделение государственного "Укргазбанка". Молодой человек, который поджег машину львовской журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук, получил за это 5 тысяч гривен. Грузинские спасатели нашли в горах тело украинца, который поехал кататься на лыжах и погиб.