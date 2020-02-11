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      АНДРІЙ ЄРМАК АНДРІЙ БОГДАН КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Нове призначення Зеленського. Візит Ахметова до НАБУ

      Випуск новин 128 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 11 лютого станом на 22:00 – Президент Зеленський звільнив голову свого офісу Андрія Богдана, який ще донедавна вважався однією з найвпливовіших осіб країни. На цій посаді його змінив колишній юрист і кінопродюсер Андрій Єрмак. Український олігарх Рінат Ахметов приїжджав до Національного антикорупційного бюро України.

      Також у випуску:

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      Теги: Новини України Випуск новин Володимир Зеленський Рінат Ахметов НАБУ
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