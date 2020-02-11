Підсумковий випуск новин за 22:00: Нове призначення Зеленського. Візит Ахметова до НАБУ

У підсумковому випуску новин за 11 лютого станом на 22:00 – Президент Зеленський звільнив голову свого офісу Андрія Богдана, який ще донедавна вважався однією з найвпливовіших осіб країни. На цій посаді його змінив колишній юрист і кінопродюсер Андрій Єрмак. Український олігарх Рінат Ахметов приїжджав до Національного антикорупційного бюро України.

Також у випуску: Сьогодні оперативники СБУ перевірили посадовців підприємства "Київметробуд", а також обшукали відділення державного "Укргазбанку". Юнак, який підпалив машину львівської журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук, отримав за це 5 тисяч гривень. Грузинські рятувальники знайшли у горах тіло українця, який поїхав кататися на лижах та загинув.