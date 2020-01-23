Итоговый выпуск новостей за 22:00: Новый обмен пленными. Скандальное заявление Путина
В итоговом выпуске новостей за 23 января по состоянию на 22:00 – Украина уже ведет переговоры с Россией о новом обмене пленными. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в Иерусалиме. В своей речи на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле президент России Владимир Путин приравнял дискриминацию евреев к пренебрежению над русским населением.
Также в выпуске:
Сегодня президент Зеленский покинул Давос и полетел в Израиль на два дня.
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