Итоговый выпуск новостей за 22:00: Новый обмен пленными. Скандальное заявление Путина

В итоговом выпуске новостей за 23 января по состоянию на 22:00 – Украина уже ведет переговоры с Россией о новом обмене пленными. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в Иерусалиме. В своей речи на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле президент России Владимир Путин приравнял дискриминацию евреев к пренебрежению над русским населением.

Также в выпуске: Сегодня президент Зеленский покинул Давос и полетел в Израиль на два дня. Британия попросила прощения за то что внесла украинский тризуб в антитеррористическое пособие. На Северо-Востоке Испании с начала недели бушует мощный шторм Глория.