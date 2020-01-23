Підсумковий випуск новин за 22:00: Новий обмін полоненими. Скандальна заява Путіна
У підсумковому випуску новин за 23 січня станом на 22:00 – Україна вже веде переговори із Росією про новий обмін полоненими. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у Єрусалимі. У своїй промові на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту в Ізраїлі президент Росії Владімір Путін прирівняв дискримінацію євреїв до зневаги над російським населенням.
Також у випуску:
Сьогодні президент Зеленський покинув Давос та полетів до Ізраїлю на два дні.
Британія попросила вибачення за, те що внесла український тризуб до антитерористичного посібника.
На Північному Сході Іспанії з початку тижня вирує потужний шторм Глорія.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі