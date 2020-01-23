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      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Новий обмін полоненими. Скандальна заява Путіна

      Випуск новин 75 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 23 січня станом на 22:00 – Україна вже веде переговори із Росією про новий обмін полоненими. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у Єрусалимі. У своїй промові на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту в Ізраїлі президент Росії Владімір Путін прирівняв дискримінацію євреїв до зневаги над російським населенням.

      Також у випуску:

      Сьогодні президент Зеленський покинув Давос та полетів до Ізраїлю на два дні.

      Британія попросила вибачення за, те що внесла український тризуб до антитерористичного посібника.

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      Теги: Володимир Путін Випуск новин Обмін полоненими
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