Итоговый выпуск новостей за 22:00: Новый премьер-министр Шмыгаль. Сутки на фронте
В итоговом выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 22:00 – за отставку Гончарука проголосовали 353 депутата. Верховная Рада назначила новым премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля. Кроме этого, также обновили Кабинет Министров. Четверо украинских бойцов ранены на передовой в эти сутки. Враг продолжает бить из артиллерии и минометов.
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