Підсумковий випуск новин за 22:00: Новий прем'єр-міністр Шмигаль. Доба на фронті
У підсумковому випуску новин за 4 березня станом на 22:00 – за відставку Гончарука проголосували 353 депутати. Верховна Рада призначила новим прем'єр-міністром України Дениса Шмигаля. Крім цього, також оновили Кабінет Міністрів. Четверо українських бійців поранено на передовій цієї доби. Ворог продовжує бити з артилерії та мінометів.
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