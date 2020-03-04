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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ ДЕНИС ШМИГАЛЬ РУСЛАН РЯБОШАПКА
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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ ДЕНИС ШМИГАЛЬ РУСЛАН РЯБОШАПКА

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Новий прем'єр-міністр Шмигаль. Доба на фронті

      Випуск новин -

      У підсумковому випуску новин за 4 березня станом на 22:00 – за відставку Гончарука проголосували 353 депутати. Верховна Рада призначила новим прем'єр-міністром України Дениса Шмигаля. Крім цього, також оновили Кабінет Міністрів. Четверо українських бійців поранено на передовій цієї доби. Ворог продовжує бити з артилерії та мінометів.

      Також у випуску:

      З підозрою на коронавірус в Україні госпіталізували ще 6 людей.

      В Італії запроваджують нові заходи безпеки через коронавірус. Радять обійтись без рукостискань та обіймів, а людям похилого віку не радять виходить з дому.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новий уряд Шмигаля Випуск новин
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