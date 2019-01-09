Итоговый выпуск новостей за 22:00: Обещания кандидатов в президенты. Непогода в Украине
В итоговом выпуске новостей за 9 января по состоянию на 22:00 – снизить цену на газ, создать миллионы рабочих мест, возродить село и установить мир в Украине – украинцы услышали уже много обещаний от различных кандидатов в президенты. От снега и морозов страдает вся Европа, в частности в Украине сотни человек попали в больницы с обморожениями.
Также в выпуске:
Отец пятерых детей героически защищает страну на передовой.
Лидеры парламентских фракций отдыхали в Мексике вместе с бывшим российским олигархом Павлом Фуксом.
55 человек из 113 сейчас выглядят недостойными занимать должности антикоррупционных судей.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии