Итоговый выпуск новостей за 22:00: Обещания кандидатов в президенты. Непогода в Украине

В итоговом выпуске новостей за 9 января по состоянию на 22:00 – снизить цену на газ, создать миллионы рабочих мест, возродить село и установить мир в Украине – украинцы услышали уже много обещаний от различных кандидатов в президенты. От снега и морозов страдает вся Европа, в частности в Украине сотни человек попали в больницы с обморожениями.

Также в выпуске: Отец пятерых детей героически защищает страну на передовой. Лидеры парламентских фракций отдыхали в Мексике вместе с бывшим российским олигархом Павлом Фуксом. 55 человек из 113 сейчас выглядят недостойными занимать должности антикоррупционных судей.