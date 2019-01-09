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      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Обіцянки кандидатів у президенти. Негода в Україні

      Випуск новин 83 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 9 січня станом на 22:00 – знизити ціну на газ, створити мільйони робочих місць, відродити село та встановити мир в Україні – українці почули вже багато обіцянок від різних кандидатів у президенти. Від снігу і морозів потерпає уся Європа, зокрема в Україні сотні людей потрапили в лікарні з обмороженнями.

      Також у випуску:

      Батько п'ятьох дітей героїчно захищає країну на передовій.

      Лідери парламентських фракцій відпочивали в Мексиці разом з колишнім російським олігархом Павлом Фуксом.

      55 людей з 113 зараз виглядають негідними обіймати посади антикорупційних суддів.

      Теги: Президентські вибори 2019 Негода в Україні Люті морози Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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