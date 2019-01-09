Підсумковий випуск новин за 22:00: Обіцянки кандидатів у президенти. Негода в Україні

У підсумковому випуску новин за 9 січня станом на 22:00 – знизити ціну на газ, створити мільйони робочих місць, відродити село та встановити мир в Україні – українці почули вже багато обіцянок від різних кандидатів у президенти. Від снігу і морозів потерпає уся Європа, зокрема в Україні сотні людей потрапили в лікарні з обмороженнями.

Також у випуску: Батько п'ятьох дітей героїчно захищає країну на передовій. Лідери парламентських фракцій відпочивали в Мексиці разом з колишнім російським олігархом Павлом Фуксом. 55 людей з 113 зараз виглядають негідними обіймати посади антикорупційних суддів.