Итоговый выпуск новостей за 22:00: Обстрел Авдеевки. Непогода в Украине

В итоговом выпуске новостей за 13 декабря по состоянию на 22:00 – боевики днем обстреляли промышленную зону Авдеевки, один военный погиб. В Украине бушует активный циклон, поэтому обесточены села, затруднено движение на трассах и пробки. В эпицентре – Черниговщина, Киевщина, Житомирщина и Сумщина.

Также в выпуске: Российская шпионка Мария Бутина признала себя виновной. В Житомире представили очки, имитирующие состояние алкогольного опьянения. Служба безопасности Украины заявила, что Московский патриархат готовит провокации перед Объединяющим собором новой украинской церкви.