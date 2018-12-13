Итоговый выпуск новостей за 22:00: Обстрел Авдеевки. Непогода в Украине
В итоговом выпуске новостей за 13 декабря по состоянию на 22:00 – боевики днем обстреляли промышленную зону Авдеевки, один военный погиб. В Украине бушует активный циклон, поэтому обесточены села, затруднено движение на трассах и пробки. В эпицентре – Черниговщина, Киевщина, Житомирщина и Сумщина.
Также в выпуске:
Российская шпионка Мария Бутина признала себя виновной.
В Житомире представили очки, имитирующие состояние алкогольного опьянения.
Служба безопасности Украины заявила, что Московский патриархат готовит провокации перед Объединяющим собором новой украинской церкви.
Источник: 24 канал
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