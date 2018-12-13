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      ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ РОМАН НАСИРОВ ГРИПП В УКРАИНЕ
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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Обстрел Авдеевки. Непогода в Украине

      Выпуск новостей 37 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 13 декабря по состоянию на 22:00 – боевики днем обстреляли промышленную зону Авдеевки, один военный погиб. В Украине бушует активный циклон, поэтому обесточены села, затруднено движение на трассах и пробки. В эпицентре – Черниговщина, Киевщина, Житомирщина и Сумщина.

      Также в выпуске:

      Российская шпионка Мария Бутина признала себя виновной.

      В Житомире представили очки, имитирующие состояние алкогольного опьянения.

      Служба безопасности Украины заявила, что Московский патриархат готовит провокации перед Объединяющим собором новой украинской церкви.

      Теги: Снег в Украине Жертвы Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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      Новости за 13 декабря
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