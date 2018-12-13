Підсумковий випуск новин за 22:00: Обстріл Авдіївки. Негода в Україні
У підсумковому випуску новин за 13 грудня станом на 22:00 – бойовики вдень обстріляли промислову зону Авдіївки, один військовий загинув. В Україні виріє активний циклон, тому знеструмлені села, ускладнений рух на трасах та затори. В епіцентрі – Чернігівщина, Київщина, Житомирщина та Сумщина.
Також у випуску:
Російська шпигунка Марія Бутіна визнала себе винною.
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Джерело: 24 канал
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