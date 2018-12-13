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      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ РОМАН НАСІРОВ ГРИП В УКРАЇНІ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Обстріл Авдіївки. Негода в Україні

      Випуск новин 39 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 13 грудня станом на 22:00 – бойовики вдень обстріляли промислову зону Авдіївки, один військовий загинув. В Україні виріє активний циклон, тому знеструмлені села, ускладнений рух на трасах та затори. В епіцентрі – Чернігівщина, Київщина, Житомирщина та Сумщина.

      Також у випуску: 

      Російська шпигунка Марія Бутіна визнала себе винною.

      У Житомирі представили окуляри, які імітують стан алкогольного сп’яніння.

      Служба безпеки України заявила, що Московський патріархат готує провокації перед Об'єднавчим собором нової української церкви.

      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Сніг в Україні Жертви
      Джерело: 24 канал
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