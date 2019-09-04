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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Обстрелы на фронте. Планы новой главы Минздрава

      Выпуск новостей 71 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 4 сентября по состоянию на 22:00 – враг интенсивно обстреливает почти всю линию фронта из запрещенной в Минске артиллерии и минометов. Активнее всего стреляют на Мариупольском направлении. Новый глава Минздрава Зоряна Скалецкая рассказала о планах на своей должности. Приоритетом для ведомства назвала вакцинацию и закупку лекарств.

      Также в выпуске:

      Областной совет Одессы досрочно уволил Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея.

      Украинцы сняли фильм об известном поэте, писателе и переводчике, который до последнего боролся с диктатурой – Василии Стусе.

      Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

      В рамках Украинской недели моды состоялся социальный перфоманс. Модели и известные украинцы прошлись по необычному подиуму – пешеходному переходу.

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      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей Министерство здравоохранения Украины
      Источник: 24 канал
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