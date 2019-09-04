Итоговый выпуск новостей за 22:00: Обстрелы на фронте. Планы новой главы Минздрава

В итоговом выпуске новостей за 4 сентября по состоянию на 22:00 – враг интенсивно обстреливает почти всю линию фронта из запрещенной в Минске артиллерии и минометов. Активнее всего стреляют на Мариупольском направлении. Новый глава Минздрава Зоряна Скалецкая рассказала о планах на своей должности. Приоритетом для ведомства назвала вакцинацию и закупку лекарств.

Также в выпуске: Областной совет Одессы досрочно уволил Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея. Украинцы сняли фильм об известном поэте, писателе и переводчике, который до последнего боролся с диктатурой – Василии Стусе. Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. В рамках Украинской недели моды состоялся социальный перфоманс. Модели и известные украинцы прошлись по необычному подиуму – пешеходному переходу.

Источник: 24 канал