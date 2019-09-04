Підсумковий випуск новин за 22:00: Обстріли на фронті. Плани нової очільниці МОЗ

У підсумковому випуску новин за 4 вересня станом на 22:00 – ворог інтенсивно обстрілює майже всю лінію фронту із забороненої в Мінську артилерії та мінометів. Найактивніше стріляють на Маріупольському напрямку. Нова очільниця МОЗ Зоряна Скалецька розповіла про плани на своїй посаді. Пріоритетом для відомства назвала вакцинацію та закупівлю ліків.

Також у випуску: Обласна рада Одеси достроково звільнила Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею. Українці зняли фільм про відомого поета, письменника і перекладача, який до останнього боровся з диктатурою – Василя Стуса. Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. В рамках Українського тижня моди відбувся соціальний перфоманс. Моделі та відомі українці пройшлися незвичайним подіумом – пішохідним переходом.

Джерело: 24 канал