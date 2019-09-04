Підсумковий випуск новин за 22:00: Обстріли на фронті. Плани нової очільниці МОЗ
У підсумковому випуску новин за 4 вересня станом на 22:00 – ворог інтенсивно обстрілює майже всю лінію фронту із забороненої в Мінську артилерії та мінометів. Найактивніше стріляють на Маріупольському напрямку. Нова очільниця МОЗ Зоряна Скалецька розповіла про плани на своїй посаді. Пріоритетом для відомства назвала вакцинацію та закупівлю ліків.
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