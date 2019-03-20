Итоговый выпуск новостей за 22:00: Очередные санкции для России. Новый президент Казахстана
В итоговом выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 22:00 – Украина ввела очередные ограничения в отношении граждан страны агрессора и компаний, которые там работают. В целом 294 юридических и 848 физических лиц не могут проводить экономические операции и въезжать на территорию Украины. В Казахстане новый президент и новая столица. Парламент страны принял поправки в конституцию.
Также в выпуске:
Пророссийские наемники за последние сутки семь раз обстреляли позиции ВСУ.
Современные турецкие боевые беспилотники уже в украинской армии.
На Львовщине школьница нашла 150 тысяч гривен и не колеблясь вернула их владельцу.
Источник: 24 канал
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