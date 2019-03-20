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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Чергові санкції для Росії. Новий президент Казахстану

      Випуск новин 23 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 20 березня станом на 22:00 – Україна запровадила чергові обмеження щодо громадян країни агресора та компаній, які там працюють. Загалом 294 юридичних та 848 фізичних осіб не можуть проводити економічні операції та в'їжджати на території України. У Казахстані новий президент та нова столиця. Парламент країни прийняв поправки до конституції.

      Також у випуску:

      Проросійські найманці за останню добу сім разів обстріляли позиції ЗСУ. 

      Сучасні турецькі бойові безпілотники вже в українській армії.

      На Львівщині школярка знайшла 150 тисяч гривень і не вагаючись повернула їх власнику.

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      Теги: Новини України Новини Казахстану Випуск новин Санкції Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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