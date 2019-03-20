Підсумковий випуск новин за 22:00: Чергові санкції для Росії. Новий президент Казахстану

У підсумковому випуску новин за 20 березня станом на 22:00 – Україна запровадила чергові обмеження щодо громадян країни агресора та компаній, які там працюють. Загалом 294 юридичних та 848 фізичних осіб не можуть проводити економічні операції та в'їжджати на території України. У Казахстані новий президент та нова столиця. Парламент країни прийняв поправки до конституції.

Також у випуску: Проросійські найманці за останню добу сім разів обстріляли позиції ЗСУ. Сучасні турецькі бойові безпілотники вже в українській армії. На Львівщині школярка знайшла 150 тисяч гривень і не вагаючись повернула їх власнику.