Итоговый выпуск новостей за 22:00: Ограбление века в Дрездене. Оценка работе Зеленского

В итоговом выпуске за 25 ноября по состоянию на 22:00 – по результатам исследования Фонда демократические инициативы и Киевского международного института социологии, большинство удовлетворяют первые шаги Зеленского. Правда, многих не устраивает работа парламента. В Дрездене произошло ограбление века. Грабители вынесли из местного музея драгоценностей почти один миллиард евро.

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