Підсумковий випуск новин за 22:00: Пограбування століття у Дрездені. Оцінка роботі Зеленського

У підсумковому випуску за 25 листопада станом на 22:00 – згідно з результатами дослідження Фонду демократичні ініціативи та Київського міжнародного інституту соціології, більшість задовольняють перші кроки Зеленського. Щоправда, багато кого не влаштовує робота парламенту. У Дрездені сталося пограбування століття. Грабіжники винесли з місцевого музею коштовностей на майже один мільярд євро.

Також у випуску: Перехрестя в Чабанах Київської області б'є рекорди по кількості ДТП. За словами жителів, аварії стаються там ледь не кожного тижня. Проросійські бойовики поранили цивільну жінку у Мар'їнці. Нардепа Романа Іванісова виключили з фракції "Слуга народу". В Одесі люди масово фотографуються біля затонулого танкера.