Підсумковий випуск новин за 22:00: Пограбування століття у Дрездені. Оцінка роботі Зеленського
У підсумковому випуску за 25 листопада станом на 22:00 – згідно з результатами дослідження Фонду демократичні ініціативи та Київського міжнародного інституту соціології, більшість задовольняють перші кроки Зеленського. Щоправда, багато кого не влаштовує робота парламенту. У Дрездені сталося пограбування століття. Грабіжники винесли з місцевого музею коштовностей на майже один мільярд євро.
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