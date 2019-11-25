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      МИКОЛА КУЛЕБА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      МИКОЛА КУЛЕБА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Пограбування століття у Дрездені. Оцінка роботі Зеленського

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску за 25 листопада станом на 22:00 – згідно з результатами дослідження Фонду демократичні ініціативи та Київського міжнародного інституту соціології, більшість задовольняють перші кроки Зеленського. Щоправда, багато кого не влаштовує робота парламенту. У Дрездені сталося пограбування століття. Грабіжники винесли з місцевого музею коштовностей на майже один мільярд євро.

      Також у випуску:

      Перехрестя в Чабанах Київської області б'є рекорди по кількості ДТП. За словами жителів, аварії стаються там ледь не кожного тижня.

      Проросійські бойовики поранили цивільну жінку у Мар'їнці. 

      Нардепа Романа Іванісова виключили з фракції "Слуга народу".

      В Одесі люди масово фотографуються біля затонулого танкера. 

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      Теги: Випуск новин Володимир Зеленський
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