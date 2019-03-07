Итоговый выпуск новостей за 22:00: Окончательный список от ЦИК. Обострение на передовой

В итоговом выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 22:00 – избирательный бюллетень сократился на пять фамилий, но все равно остался большим – 39 претендентов. С сегодняшнего дня кандидаты не могут выйти из президентской гонки. Боевики на Востоке Украины применили тяжелую артиллерию, потерь среди украинских защитников, к счастью, нет.

Также в выпуске: Во Львове прощались с разведчиком 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Богданом Гавриливым. Как украинцам в условиях войны и коррупции догнать Европу по уровню жизни.