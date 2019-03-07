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      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА
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      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Окончательный список от ЦИК. Обострение на передовой

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 22:00 – избирательный бюллетень сократился на пять фамилий, но все равно остался большим – 39 претендентов. С сегодняшнего дня кандидаты не могут выйти из президентской гонки. Боевики на Востоке Украины применили тяжелую артиллерию, потерь среди украинских защитников, к счастью, нет.

      Также в выпуске:

      Во Львове прощались с разведчиком 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Богданом Гавриливым.

      Как украинцам в условиях войны и коррупции догнать Европу по уровню жизни.

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      Теги: Новости Украины Война Война на Донбассе ЦИК Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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