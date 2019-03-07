Підсумковий випуск новин за 22:00: Остаточний список від ЦВК. Загострення на передовій
У підсумковому випуску новин за 7 березня станом на 22:00 – виборчий бюлетень скоротився на п'ять прізвищ, але все одно залишився великим – 39 претендентів. Відсьогодні кандидати не можуть вийти з президентських перегонів. Бойовики на Сході України застосували важку артилерію, втрат серед українських захисників, на щастя, немає.
Також у випуску:
У Львові прощалися з розвідником 80 окремої десантно-штурмової бригади Богданом Гаврилівим.
Як українцям в умовах війни й корупції наздогнати Європу за рівнем життя.
Джерело: 24 канал
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