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      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 8 БЕРЕЗНЯ
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Остаточний список від ЦВК. Загострення на передовій

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 7 березня станом на 22:00 – виборчий бюлетень скоротився на п'ять прізвищ, але все одно залишився великим – 39 претендентів. Відсьогодні кандидати не можуть вийти з президентських перегонів. Бойовики на Сході України застосували важку артилерію, втрат серед українських захисників, на щастя, немає.

      Також у випуску:

      У Львові прощалися з розвідником 80 окремої десантно-штурмової бригади Богданом Гаврилівим.

      Як українцям в умовах війни й корупції наздогнати Європу за рівнем життя.

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      Теги: Випуск новин Новини України ЦВК Війна на Донбасі Війна
      Джерело: 24 канал
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