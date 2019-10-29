Итоговый выпуск новостей за 22:00: Ответственность за кнопкодавство. Обыски от НАБУ
В итоговом выпуске новостей за 29 октября по состоянию на 22:00 – Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, который вводит уголовную ответственность за неличное голосование в парламенте. К бывшему нардепу Богдану Дубневичу пришли детективы НАБУ. Все из-за дела об отмывании доходов, умышленном уклонении от уплаты налогов и недостоверном декларировании доходов.
Также в выпуске:
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