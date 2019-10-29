Підсумковий випуск новин за 22:00: Відповідальність за кнопкодавство. Обшуки від НАБУ
У підсумковому випуску новин за 29 жовтня станом на 22:00 – Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект, який запроваджує кримінальну відповідальність за неособисте голосування у парламенті. До колишнього нардепа Богдана Дубневича прийшли детективи НАБУ. Через справу про відмивання доходів, умисне ухилення від сплати податків та недостовірне декларування статків.
Також у випуску:
Біля Золотого на Луганщині відбулось розведення військ та техніки, попри щоденні обстріли бойовиків.
Зірки Голівуду, світового спорту і навіть відомі політики змушені покидати свої домівки через масові пожежі у Каліфорнії.
Уже третій випадок дифтерії зафіксували в Києві.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі