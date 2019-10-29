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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Відповідальність за кнопкодавство. Обшуки від НАБУ

      Випуск новин 49 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 29 жовтня станом на 22:00 – Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект, який запроваджує кримінальну відповідальність за неособисте голосування у парламенті. До колишнього нардепа Богдана Дубневича прийшли детективи НАБУ. Через справу про відмивання доходів, умисне ухилення від сплати податків та недостовірне декларування статків.

      Також у випуску:

      Біля Золотого на Луганщині відбулось розведення військ та техніки, попри щоденні обстріли бойовиків.

      Зірки Голівуду, світового спорту і навіть відомі політики змушені покидати свої домівки через масові пожежі у Каліфорнії.

      Уже третій випадок дифтерії зафіксували в Києві.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Випуск новин Кнопкодавство НАБУ
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