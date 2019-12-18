Итоговый выпуск новостей за 22:00: Пашинского выпустили из СИЗО. Наказание за псевдоминирования

В итоговом выпуске новостей за 18 декабря, по состоянию на 22:00 – Киевский апелляционный суд разрешил выйти бывшему народному депутату Сергею Пашинскому из СИЗО. Его выпустили под домашний арест. В Кабмине могут ужесточить наказание за ложные минирования. Телефонным шутникам может грозить от 4 до 8 лет за решеткой, и даже конфискация имущества.

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