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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Пашинского выпустили из СИЗО. Наказание за псевдоминирования

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 18 декабря, по состоянию на 22:00 – Киевский апелляционный суд разрешил выйти бывшему народному депутату Сергею Пашинскому из СИЗО. Его выпустили под домашний арест. В Кабмине могут ужесточить наказание за ложные минирования. Телефонным шутникам может грозить от 4 до 8 лет за решеткой, и даже конфискация имущества.

      Также в выпуске:

      В суде Львова состоялось подготовительное заседание о лишении инвестора права на землю под индустриальный парк.

      На Донетчине пророссийские боевики убили 57-летнего гражданского жителя Марьинки.

      С 1 марта 2020 года украинцам в Россию можно будет попасть только с заграничным паспортом, соответствующее решение приняли на заседании правительства.

      В английском Бирмингеме 10-летняя Фрея Манготра сдала тест IQ для несовершеннолетних с рекордно высоким результатом – 162 балла.

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      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Фейковые заминирования Сергей Пашинский Выпуск новостей
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