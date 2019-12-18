Підсумковий випуск новин за 22:00: Пашинського випустили з СІЗО. Покарання за фейкові мінування

У підсумковому випуску новин за 18 грудня станом на 22:00 – Київський апеляційний суд дозволив вийти колишньому народному депутату Сергію Пашинському із СІЗО. Його випустили під домашній арешт. В Кабміні можуть посилити покарання за хибні мінування. Телефонним жартівникам може загрожувати від 4 до 8 років за ґратами та навіть конфіскація майна.

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