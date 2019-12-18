23:30
18 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Барецький – батько Грети Тунберг. "Новинки" від російської армії
      Вєсті Кремля
      22:06, сьогодні
      Вєсті.UA: Нова витівка від Луценка. Баканов хоче стати Джокером
      Вєсті.UA
      20:07, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Випуск новин
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Пашинського випустили з СІЗО. Покарання за фейкові мінування

      Випуск новин 71 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 18 грудня станом на 22:00 – Київський апеляційний суд дозволив вийти колишньому народному депутату Сергію Пашинському із СІЗО. Його випустили під домашній арешт. В Кабміні можуть посилити покарання за хибні мінування. Телефонним жартівникам може загрожувати від 4 до 8 років за ґратами та навіть конфіскація майна.

      Також у випуску: 

      У суді Львова відбулося підготовче засідання щодо позбавлення інвестора права на землю під індустріальний парк.

      На Донеччині проросійські бойовики вбили 57-річного цивільного жителя Мар'їнки.  

      З 1 березня 2020 року українцям до Росії можна буде потрапити тільки із закордонним паспортом, відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду.

      В англійському Бірмінгемі 10-річна Фрея Манготра склала тест IQ для неповнолітніх на рекордно високий результат – 162 бали.

      Розмитнення євроблях і штрафи: що варто знати
      сьогодні
      37204
      Теги: Випуск новин Сергій Пашинський Фейкові замінування Верховна Рада Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:03 Головні новини 18 грудня: нардепи без недоторканності, суд над Пашинським, засідання в Мінську
      Анастасія Зазуляк 642
      сьогодні , 22:00 Українським автомобілям можуть заборонити перетинати кордон ЄС
      Северин Трач 1222
      сьогодні , 19:01 Справа Павла Шеремета: чим відрізняється розслідування журналітів та МВС
      1722
      сьогодні , 18:08 США готують "пекельні санкції" проти Росії: як це вплине на Кремль
      Світлана Попова 2339
      сьогодні , 17:47 Справа Пашинського: все, що відомо про скандального політика
      Євгенія Мазур 6370
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук