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      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Переименование Македонии. Кандидаты в президенты Украины

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 25 января по состоянию на 22:00 – парламент Греции одобрил соглашение о переименовании Македонии. Отныне страна будет называться Республика Северная Македония. В ЦИК за неделю зарегистрировали 10 новых кандидатов на пост Президента Украины.

      Также в выпуске:

      Перепись населения в последний раз и впервые в независимой Украине проводили более 18 лет назад. Сейчас эксперты считают, что в Украине проживает не более 35 миллионов граждан.

      В Киеве неизвестные с топором напали на журналистов.

      Шоумен и лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский подал документы в ЦИК и сразу представил свою программу.

      В ПАСЕ прокремлевская журналистка провоцировала представителей Украины.

      Теги: Выборы Президента 2019 Македония Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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