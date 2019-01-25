Итоговый выпуск новостей за 22:00: Переименование Македонии. Кандидаты в президенты Украины
В итоговом выпуске новостей за 25 января по состоянию на 22:00 – парламент Греции одобрил соглашение о переименовании Македонии. Отныне страна будет называться Республика Северная Македония. В ЦИК за неделю зарегистрировали 10 новых кандидатов на пост Президента Украины.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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