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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Перейменування Македонії. Нові кандидати в президенти України

      Випуск новин 39 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 25 січня станом на 22:00 – парламент Греції схвалив угоду про перейменування Македонії. Відтепер країна матиме назву Республіка Північна Македонія. У ЦВК за тиждень зареєстрували 10 нових кандидатів на посаду Президента України.

      Також у випуску:

      Перепис населення востаннє і вперше в незалежній Україні проводили понад 18 років тому. Зараз, експерти вважають, що в Україні мешкає не більше 35 мільйонів громадян.

      У Києві невідомі з сокирою напали на журналістів.

      Шоумен і лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський подав документи до ЦВК та одразу представив свою програму.

      У ПАРЄ прокремлівська журналістка провокувала представників України.

      Теги: Випуск новин Македонія Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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