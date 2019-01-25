Підсумковий випуск новин за 22:00: Перейменування Македонії. Нові кандидати в президенти України
У підсумковому випуску новин за 25 січня станом на 22:00 – парламент Греції схвалив угоду про перейменування Македонії. Відтепер країна матиме назву Республіка Північна Македонія. У ЦВК за тиждень зареєстрували 10 нових кандидатів на посаду Президента України.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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