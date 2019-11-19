Итоговый выпуск новостей за 22:00: Перепалка Зеленского и Тимошенко. Чиновник-живодер

В итоговом выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 22:00 – сначала Тимошенко заявила, что президент игнорирует ее кадровые предложения, на это Зеленский ответил, что лидер "Батькивщины" действительно предлагала устроить своих кандидатов на «сладкие» должности. В Хмельницкой области местный чиновник привязал свою собаку к машине и протянул ее полтора километра по дороге.

Также в выпуске: Врачи продолжают бороться за жизнь 6-месячного Назара, который обгорел при пожаре на Черкасщине. Ляшко взяли на поруки депутаты из Верховной Рады. Умер раненный неделю назад командир 128 отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев. Суд по делу Насирова: за 10 минут суд объявил обвинения, которые ранее не могли объявить 2 года.