Итоговый выпуск новостей за 22:00: Перепалка Зеленского и Тимошенко. Чиновник-живодер
В итоговом выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 22:00 – сначала Тимошенко заявила, что президент игнорирует ее кадровые предложения, на это Зеленский ответил, что лидер "Батькивщины" действительно предлагала устроить своих кандидатов на «сладкие» должности. В Хмельницкой области местный чиновник привязал свою собаку к машине и протянул ее полтора километра по дороге.
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