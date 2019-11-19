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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Перепалка Зеленського та Тимошенко. Чиновник-живодер

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 19 листопада станом на 22:00 – спочатку Тимошенко заявила, що президент ігнорує її кадрові пропозиції, на це Зеленський відповів, що лідерка "Батьківщини" дійсно пропонувала влаштувати своїх кандидатів на "солодкі" посади. На Хмельниччині місцевий чиновник прив'язав свого собаку до автівки та протягнув його півтора кілометра дорогою.

      Також у випуску:

      Лікарі продовжують боротися за життя 6-місячного Назара, який обгорів у пожежі на Черкащині.

      Ляшка взяли на поруки депутати з Верховної Ради.

      Помер поранений тиждень тому командир 128 окремої гірсько-штурмової бригади, полковник Євген Коростельов.

      Суд у справі Насірова за 10 хвилин суд оголосив обвинувачення, яке раніше не могли оголосити 2 роки.

      Проти чиновника, який волочив за авто собаку, відкрили кримінальну справу – відео (18+)
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      Теги: Новини України Випуск новин Володимир Зеленський Юлія Тимошенко - новини Скандал Новини Хмельницького Світ тварин Олег Ляшко
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