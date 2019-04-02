Итоговый выпуск новостей за 22:00: Петиция о дебатах. Стоимость голосов избирателей.
В итоговом выпуске новостей за 2 апреля состоянию на 22:00 – граждане требуют ответов от кандидатов в президенты на больные вопросы, поэтому зарегистрировали петицию. В Комитете избирателей Украины пока посчитали, сколько стоил один голос каждому из претендентов на президентское кресло. Сумму средств, затраченных на агитацию, поделили на количество избирателей, поддержавших кандидата.
Также в выпуске:
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Государства Западного мира в своих заявлениях одобряют процесс волеизъявления и считают демократичным.
Как преодолеть атмосферу ненависти в обществе.
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Источник: 24 канал
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