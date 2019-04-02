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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Петиция о дебатах. Стоимость голосов избирателей.

      Выпуск новостей 56 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 2 апреля состоянию на 22:00 – граждане требуют ответов от кандидатов в президенты на больные вопросы, поэтому зарегистрировали петицию. В Комитете избирателей Украины пока посчитали, сколько стоил один голос каждому из претендентов на президентское кресло. Сумму средств, затраченных на агитацию, поделили на количество избирателей, поддержавших кандидата.

      Также в выпуске:

      Тимошенко не поддержит во втором туре ни одного кандидата.

      Государства Западного мира в своих заявлениях одобряют процесс волеизъявления и считают демократичным.

      Как преодолеть атмосферу ненависти в обществе.

      В Украине готовят новшества для родителей в декрете.

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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