Итоговый выпуск новостей за 22:00: Петиция о дебатах. Стоимость голосов избирателей.

В итоговом выпуске новостей за 2 апреля состоянию на 22:00 – граждане требуют ответов от кандидатов в президенты на больные вопросы, поэтому зарегистрировали петицию. В Комитете избирателей Украины пока посчитали, сколько стоил один голос каждому из претендентов на президентское кресло. Сумму средств, затраченных на агитацию, поделили на количество избирателей, поддержавших кандидата.

Также в выпуске: Тимошенко не поддержит во втором туре ни одного кандидата. Государства Западного мира в своих заявлениях одобряют процесс волеизъявления и считают демократичным. Как преодолеть атмосферу ненависти в обществе. В Украине готовят новшества для родителей в декрете.

Источник: 24 канал