Підсумковий випуск новин за 22:00: Петиція щодо дебатів. Вартість голосів виборців.

У підсумковому випуску новин за 2 квітня станом на 22:00 – громадяни вимагають відповідей від кандидатів у президенти на болючі питання, тому зареєстрували петицію. У Комітеті виборців України поки порахували, скільки коштував один голос кожному з претендентів на президентське крісло. Суму коштів, витрачених на агітацію, поділили на кількість виборців, що підтримали кандидата згідно з даними ЦВК.

Також у випуску: Тимошенко не підтримає у другому турі жодного кандидата. Держави Західного світу у своїх заявах схвалюють процес волевиявлення і вважають його демократичним. Як подолати атмосферу ненависті у суспільстві. В Україні готують нововведення для батьків у декреті.

Джерело: 24 канал