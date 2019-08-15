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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Подозрение Грымчаку. Авиакатастрофа в РФ

      Выпуск новостей 36 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 22:00 – ГПУ объявила подозрение заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку и его доверенному лицу. Фигурантов подозревают в мошенничестве. Самолет, следовавший из Москвы в аннексированный Крыму, совершил экстренную посадку прямо на кукурузное поле.

      Также в выпуске:

      Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что американское военное присутствие необходимо на восточных территориях Европы, чтобы сдержать российскую агрессию.

      Британская полиция обнаружила еще одну жертву отравления российским "новичком", медикам удалось предотвратить тотальное отравление и спасти полицейского.

      На Почтовой площади последние годы голодали, бастовали и жили под открытым небом ради создания музея, ведь во время раскопок там нашли немало древностей.

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      Теги: Новости России Новости Украины Владимир Зеленский авиация Новости Житомира Янтарь Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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