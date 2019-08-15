Підсумковий випуск новин за 22:00: Підозра Гримчаку. Авіакатастрофа в РФ

У підсумковому випуску новин за 15 серпня станом на 22:00 – ГПУ оголосила підозру заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його довіреній особі. Фігурантів підозрюють у шахрайстві. Літак, який прямував з Москви до анексованого Криму, здійснив екстрену посадку прямісінько на кукурудзяне поле.

Також у випуску: Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович вважає, що американська військова присутність необхідна на східних теренах Європи, аби стримати російську агресію. Британська поліція виявила ще одну жертву отруєння російським "новічком", медикам вдалось запобігти тотальному отруєнню та врятувати поліцейського. На Поштовій площі останні роки голодували, страйкували й жили просто неба заради створення музею, адже під час розкопок там знайшли чимало старожитностей.

Джерело: 24 канал