23:23
15 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА АВАРІЯ ЛІТАКА У ПІДМОСКОВ’Ї ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: ОМОН планує переворот у Росії. Путін знайшов собі балерину
      Вєсті Кремля
      21:19, сьогодні
      Вєсті. UA: Чому Рабінович говорить російською. Гримчак серед ясного неба
      Вєсті.UA
      19:56, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА АВАРІЯ ЛІТАКА У ПІДМОСКОВ’Ї ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Підозра Гримчаку. Авіакатастрофа в РФ

      Випуск новин 100 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 15 серпня станом на 22:00 – ГПУ оголосила підозру заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його довіреній особі. Фігурантів підозрюють у шахрайстві. Літак, який прямував з Москви до анексованого Криму, здійснив екстрену посадку прямісінько на кукурудзяне поле.

      Також у випуску:

      Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович вважає, що американська військова присутність необхідна на східних теренах Європи, аби стримати російську агресію.

      Британська поліція виявила ще одну жертву отруєння російським "новічком", медикам вдалось запобігти тотальному отруєнню та врятувати поліцейського.

      На Поштовій площі останні роки голодували, страйкували й жили просто неба заради створення музею, адже під час розкопок там знайшли чимало старожитностей.

      blog_ava
      Вчені назвали продукт, який зможе подолати ожиріння
      сьогодні
      6555
      Теги: Володимир Зеленський Новини України авіація Випуск новин Бурштин Новини Житомира Новини Росії
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 15 серпня: затримання Гримчака та аварія літака у Підмосков'ї
      сьогодні , 22:11 Головні новини 15 серпня: затримання Гримчака та аварія літака у Підмосков'ї
      996
      Лишили отца еще до рождения и 232 нарушителя границы Украины: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Лишили отца еще до рождения и 232 нарушителя границы Украины: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 510
      Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
      сьогодні , 21:00 Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
      Анастасія Кушпіт 3288
      Вибори онлайн: що про це треба знати і чи реально запровадити в Україні
      сьогодні , 20:30 Вибори онлайн: що про це треба знати і чи реально запровадити в Україні
      Світлана Попова 593
      Фрілансери-2019: де, за що і скільки платять
      сьогодні , 19:01 Фрілансери-2019: де, за що і скільки платять
      Яніна Ткачук 1284
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук