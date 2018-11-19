Итоговый выпуск новостей за 22:00: последнее слово Януковича. Россия может возглавить Интерпол
В итоговом выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 22:00 – последнее слово Януковича должно было прозвучать с помощью скайп-связи из Ростова-на-Дону, однако помешала неудачная игра, которая якобы уложила его на больничную койку. Генерал-майор МВД и внешней разведки России Александр Прокопчук послезавтра может стать руководителем Интерпола. Тогда организация превратится в инструмент Кремля.
Также в выпуске:
В Черкасской области люди снова перекрывают дороги из-за вопроса долгов за газ.
Боевики управляемой ракетой сожгли машину Вооруженных сил Украины в Песках.
Путин с Эрдоганом торжественно отметил завершение строительства первой подводной нити газопровода.
Источник: 24 канал
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