Итоговый выпуск новостей за 22:00: последнее слово Януковича. Россия может возглавить Интерпол

В итоговом выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 22:00 – последнее слово Януковича должно было прозвучать с помощью скайп-связи из Ростова-на-Дону, однако помешала неудачная игра, которая якобы уложила его на больничную койку. Генерал-майор МВД и внешней разведки России Александр Прокопчук послезавтра может стать руководителем Интерпола. Тогда организация превратится в инструмент Кремля.

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