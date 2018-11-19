Підсумковий випуск новин за 22:00: Останнє слово Януковича. Росія може очолити Інтерпол
У підсумковому випуску новин за 19 листопада станом на 22:00 – останнє слово Януковича мало би прозвучати за допомогою скайп-зв'язку з Ростова-на-Дону, проте завадила невдала гра, яка нібито вклала його на лікарняне ліжко. Генерал-майором МВС та зовнішньої розвідки Росії Олександр Прокопчук післязавтра може стати керівником Інтерполу. Тоді організація перетвориться на інструмент Кремля.
Також у випуску:
На Черкащині люди знову перекривають дороги через питання боргів за газ.
Бойовики керованою ракетою спалили машину Збройних сил України в Пісках.
Путін з Ердоганом урочисто відзначив завершення будівництва першої підводної ланки газопроводу.
Джерело: 24 канал
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