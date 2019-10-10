Итоговый выпуск новостей за 22:00: Пресс-марафон Зеленского. Льготы для ветеранов
В итоговом выпуске новостей за 10 октября по состоянию на 22:00 – пошел уже 12 час, как Президент Украины Владимир Зеленский общается с журналистами. За целый день успели обсудить немало вопросов: от разговора с Трампом до кадровых назначений. Пересмотреть льготы и поделить участников боевых действий на разные категории. Новая идея народных избранников возмутила военных.
Также в выпуске:
В эквадорской столице Кито не утихают массовые протесты.
Полька с украинскими корнями Ольга Токарчук получила Нобелевскую премию по литературе за прошлый год.
Турция начала операцию против курдов в Сирии.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии