Итоговый выпуск новостей за 22:00: Пресс-марафон Зеленского. Льготы для ветеранов

В итоговом выпуске новостей за 10 октября по состоянию на 22:00 – пошел уже 12 час, как Президент Украины Владимир Зеленский общается с журналистами. За целый день успели обсудить немало вопросов: от разговора с Трампом до кадровых назначений. Пересмотреть льготы и поделить участников боевых действий на разные категории. Новая идея народных избранников возмутила военных.

Также в выпуске: В эквадорской столице Кито не утихают массовые протесты. Полька с украинскими корнями Ольга Токарчук получила Нобелевскую премию по литературе за прошлый год. Турция начала операцию против курдов в Сирии.