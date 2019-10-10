Підсумковий випуск новин за 22:00: Пресмарафон Зеленського. Пільги для ветеранів

У підсумковому випуску новин за 10 жовтня станом на 22:00 – пішла вже 12 година, як Президент України Володимир Зеленський спілкується із журналістами. За цілий день встигли обговорити чимало питань: від розмови з Трампом до кадрових призначень. Переглянути пільги та поділити учасників бойових дій на різні категорії. Нова ідея народних обранців обурила військових.

Також у випуску: В еквадорській столиці Кіто не вщухають масові протести. Полька з українським корінням Ольга Токарчук отримала Нобелівську премію з літератури за минулий рік. Туреччина почала операцію проти курдів у Сирії.